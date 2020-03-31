У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує

Дослідницький супутник національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору NASA під назвою Юнона зробив і відправив на Землю фотографії Юпітера.

На знімках можна спостерігати цікаві явища.

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Супутнику NASA вдалося зняти два пилових шторми, що сталися на поверхні газового гіганта. Юнона зробила фотографії під час останнього контрольованого прольоту в кінці грудня.

На кадрах видніється помаранчева пляма на поверхні планети. Це – бурхливий пиловий шторм, який триває вже близько 150 років і буде ще тривати кілька десятиліть. Це відбувається через те, що Юпітер практично не має твердий ґрунт.

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