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У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує

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Юпітер - фото 1
Юпітер / solarsystem

Дослідницький супутник національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору NASA під назвою Юнона зробив і відправив на Землю фотографії Юпітера.

На знімках можна спостерігати цікаві явища.

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Супутнику NASA вдалося зняти два пилових шторми, що сталися на поверхні газового гіганта. Юнона зробила фотографії під час останнього контрольованого прольоту в кінці грудня.

На кадрах видніється помаранчева пляма на поверхні планети. Це – бурхливий пиловий шторм, який триває вже близько 150 років і буде ще тривати кілька десятиліть. Це відбувається через те, що Юпітер практично не має твердий ґрунт.

У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує - фото 395280

У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує - фото 395281

У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує - фото 395282

У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує - фото 395283

У NASA показали Юпітер на нових знімках: зачаровує - фото 395284

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Джерело: solarsystem
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