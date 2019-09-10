У NASA показали знімок з чотирма штормами на Землі

Агентство NASA опублікувало знімок Землі, на якому можна побачити відразу чотири тропічні шторми. Ці урагани ніби вишикувалися в одну лінію. На сайті агентства зазначено, що знімок був зроблений супутником Geostationary Operational Environmental Satellite.

Так, на фото можна побачити урагани "Джульєтта" і "Доріан", які були штормами другої категорії. Видно також ще один тропічний шторм – "Фернанд", в якому швидкість вітру досягла 72 кілометрів на годину. Саме він обрушив зливи на Мехіко. А четвертим штормом є "Габріель", в якому швидкість вітру досягала 80 кілометрів на годину.

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