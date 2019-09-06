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У NASA показали, як виглядає крижана лавина на Марсі

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Марс - фото 1
Марс / solarsystem

Орбітальний апарат розвідки Марса NASA зафіксував крижану марсіанську лавину і зробив її фотографії.

На знімку зображений слід лавини, яка утворила довгу смугу на поверхні. За словами експерта Місячної і планетарної лабораторії Університету Аризони Кенді Хансен, зазвичай таке природне явище відбувається на Марсі навесні, коли сонячне тепло змушує танути крижані шари.

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Також вона розповіла, що хмара від лавини утворюється, коли розпушені шари сміття досягають дна марсіанської скелі. Оскільки шари на дні гори складаються з різних матеріалів з різними текстурами і кольорами, лавина утворює хмари з незвичайним зовнішнім виглядом.

"Коли вони досягають дна кручі заввишки більше 500 метрів, блоки піднімають хмару пилу. Шари під ним відображаються різними кольорами і текстури в залежності від кількості пилу, змішаної з льодом", – додала експерт.

У NASA показали, як виглядає крижана лавина на Марсі - фото 353014

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Джерело: solarsystem
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