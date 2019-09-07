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У мережі з'явився яскравий інфрачервоний знімок сусідньої галактики

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Галактика M81 - фото 1
Галактика M81 / cloudynights

У NASA показали, як світиться пил від ультрафіолетового випромінювання і світла від зірок в сусідній галактиці. Знімок з'явився на сторінці агентства в Instagram

Галактика M81, яка розташована в північному сузір'ї Великої Ведмедиці, показана на фото з інфрачервоної матричної камери і фотометра при 24 мікронах. Галактика розташована на відстані 12 мільйонів світлових років від Землі і її добре видно в бінокль або невеликий телескоп.

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Знімок M81 став одним з перших після запуску космічного телескопа Spitzer в серпні 2003 року. З нагоди 16-річчя Spitzer NASA показало об'єкт з розширеними спостереженнями і поліпшеною обробкою.

Повідомляється, що пил в галактиці омивається ультрафіолетовим і видимим світлом від сусідніх зірок. Він поглинає ультрафіолет і видає повторне випромінювання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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