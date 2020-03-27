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Озоновий шар Землі почав швидко відновлюватися: фотопорівняння

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Озоновий шар Землі почав швидко відновлюватися: фотопорівняння - фото 1

Озонова діра над Антарктидою продовжує зменшуватися, що призводить до змін у циркуляції потоку повітря над поверхнею Землі, який викликає вітри. Дослідження кліматологів показує, що атмосферні зміни зупинені завдяки Монреальському протоколу, що обмежує викиди речовин, які руйнують озоновий шар.

Озонова діра над Південним полюсом Землі вперше була виявлена ​​у 1985 році. Вона щорічно з'являлася в серпні і затягувалася до грудня. Таке виснаження озонового шару призводило до охолодження повітря, що, своєю чергою, посилювало полярні вихри. Це змінювало характер дощових опадів і океанічних течій в південній півкулі і викликало сильну посуху в таких країнах, як Австралія.

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Озоновий шар Землі почав швидко відновлюватися: фотопорівняння - фото 394431

Монреальський протокол 1987 припинив виробництво озоноруйнівних речовин, таких як хлорфторвуглеці (ХФВ). Починаючи приблизно з 2000 року, концентрації цих хімічних речовин в стратосфері почали знижуватися.

Дослідники використовували низку комп'ютерних симуляцій, щоб показати, що реактивний потік перестав рухатися на південь в той момент, коли озонова діра стала затягуватися. Якщо тенденція збережеться, то це може повернути дощі в Австралії.

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Джерело: nature
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