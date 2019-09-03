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NASA показало шокуючий масштаб урагану Доріан з космосу: відео

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Ураган Доріан з космосу - фото 1
Ураган Доріан з космосу / instagram

У космічному агентстві NASA показали найпотужніший ураган Доріан з космосу. З МКС зняли гігантську білу воронку стихії, що розтяглася на сотні миль. Ролик опублікували на сторінці NASA в Instagram.

На кадрах видно величезну білу воронку, яка сягає на сотні миль в діаметрі. У коментарі до відео астронавти вказали напрямок руху і характеристики стихійного лиха.

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Ураган Доріан зняли з висоти 260 миль, коли він навис над Атлантичним океаном біля Багамських островів. Швидкість вітру досягала на момент зйомки 180 миль на годину, що характерно для ураганів 5 категорії. Також астронавти відзначили, що це найсильніші вітри в історії північно-західних Багамських островів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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