NASA розслідує перший злочин, скоєний у космосі

Американське аерокосмічне агентство перевіряє інформацію про те, що астронавт Енн МакКлейн отримала доступ до банківського рахунку своєї колишньої дружини, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.

Колишня дружина астронавта Саммер Уорден подала скаргу у Федеральну торгову комісію. При цьому сама МакКлейн, яка вже повернулася з космосу, повідомила через адвоката, що дійсно стежила за рахунками колишньої дружини: хотіла переконатися, що фінанси сім'ї в порядку, і що вдається оплачувати рахунки і доглядати за дитиною, яку МакКлейн і Уорден виховували до розлучення. Уорден є біологічною матір'ю їхньої дитини.

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"Вона (МакКлейн) категорично заперечує, що зробила щось погане", – говорить адвокат Расті Хардін. Згідно з чинними на МКС правилами, які встановили США, Росія, Японія, Канада і Євросоюз, на людей і майно в космосі поширюється національне право. Відповідно, американець, який вчинив злочин у космосі, буде підпорядковуватися американському законодавству, японець – законам Японії.

МакКлейн

У правилах також зафіксована можливість видачі злочинця на Землю в іншу країну, якщо там вирішать притягнути до відповідальності громадянина іншої держави за злочини в космосі.

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