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Hubble зафіксував незвичайну туманність в сузір'ї Тельця: фотофакт

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Телескоп Hubble - фото 1
Телескоп Hubble / express

Сузір’я незвичайне через яскравість своїх зірок, які постійно посилюють світіння. При цьому газ постійно змінює положення і колір.

Космічний телескоп Hubble сфотографував дивну туманність в сузір'ї Тельця IRAS 05437 + 2502. Воно відрізняється від всіх інших скупчень яскравістю зірок, які постійно підсилюють світіння.

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На думку фахівців, велика частина туманності є газом, що підсвічується, який постійно змінює колір і положення. Ці переміщення регулярно фіксуються телескопом.

Туманність в сузір'ї Тельця - фото 274109
Туманність в сузір'ї Тельця

З великої відстані туманність виглядає, як слабо помітне утворення, розташоване поблизу центру Чумацького Шляху. Однак насправді вона розташована в значній відстані від нашої галактики і при наближенні виглядає дуже яскраво.

"Маловідома туманність IRAS 05437 + 2502 виділяється серед яскравих зірок і темних пилових хмар, які оточують її на цьому яскравому зображенні з Hubble", – відзначають представники космічного агентства.

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Джерело: express
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