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NASA показало відео наслідків пилової бурі на Марсі

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Як виглядають наслідки пилової бурі на Марсі - фото 1
Як виглядають наслідки пилової бурі на Марсі / nasa

Пилова буря на Марсі почалася в перших числах червня в Долині Наполегливості і незабаром охопила всю планету.

Майже відразу Космічне агентство втратило зв'язок з ровером Opportunity, оскільки його робота залежить від сонячних батарей. Пошуки марсохода поки не увінчалися успіхом. Його більш пізній аналог – Curiosity – використовує радіоізотопний термоелектричний генератор, що дозволило йому навіть зробити селфі на тлі шторму.

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Зараз Curiosity знаходиться на нижньому виступі хребта Віри Рубін. Звідти він надіслав на Землю 360-градусну панораму планети, яка показує руйнівні наслідки пилової бурі. На фотографії помітний корпус апарату, покритий шаром пилу. І область Стоер, названа так на честь шотландського міста, озерні відкладення якого подарували знання про давнє життя на Землі.

При дослідженні Curiosity хребта Віри Рубін, дві спроби пробурити породу і взяти проби ґрунту зірвалися. Зараз вчені намагаються зрозуміти, що зробило камені такими твердими. Вони вважають, що в минулому хребет омивали підземні води, які зіграли роль в утворенні дуже твердого мінералу (імовірно, гематиту) на його поверхні.

Інженери планують взяти ще два зразки ґрунту в – можливо, вони підтвердять теорію. У жовтні ровер попрямує до гори Еоліда, де розташовуються райони, багаті глиною і сульфатними мінералами.

У червні марсохід Curiosity пробурив стародавні камені на поверхні Червоної планети та виявив в них органічні сполуки. Дослідники застерігають: знахідка не підтверджує існування життя на Марсі, але обіцяє більш цікаві відкриття в майбутньому.

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Джерело: nasa
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