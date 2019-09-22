Бред Пітт отримав "посадковий талон" на рейс до Марса

Бред Пітт не лише у кіно про космос знімається

У 2021 році на Червону планету доставлять імена всіх охочих землян. Усе, що потрібно для цього, – заповнити форму на сайті.

NASA нагадало, що до 30 вересня у всіх охочих є шанс вписати своє ім'я на кремнієвий чип, який буде на борту космічного апарату місії Mars 2020. Потрібно тільки заповнити форму на сайті і отримати сувенірний "посадковий талон" на рейс до Марса. Такий вже є у актора Бреда Пітта.

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У 2021 році новий марсохід з чипом на борту висадиться на Червоній планеті в кратері Джезеро, де вивчатиме марсіанський клімат, збиратиме зразки ґрунту та шукатиме сліди мікробного життя.

Готуючись до запуску цієї історичної місії, ми даємо шанс взяти участь в ній всім охочим, – сказав Томас Зурбухен, помічник адміністратора Управління наукової місії NASA у Вашингтоні.

У Бреда Пітта тепер є свій іменний посадковий талон /

Відзначимо, що це не перша подібна ініціатива NASA. Перед запуском апарату InSight на Марс агентство записало на кремнієві чипи близько 2,4 мільйона імен землян, які заповнили анкети на сайті. А сонячний зонд Parker Solar несе до Сонця імена 1,2 мільйона людей, а також фотографію вченого Юджина Паркера і копію його наукової праці про сонячний вітер.

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