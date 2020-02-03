Послухайте, як шумить сонячний вітер

Недавній аналіз зібраних апаратом Паркер даних з Сонця виявив верещання і шарудіння, вироблені сонячним вітром.

Сонячний вітер – це потік заряджених частинок, що виходять з верхньої атмосфери Сонця, або корони. Ця плазма складається з електронів, протонів та інших заряджених частинок, які випливають з сонячної атмосфери в Сонячну систему зі швидкістю близько 1,6 мільйона км/год.

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"Тепер ми маємо можливість спостерігати, як біля Сонця народжується молодий сонячний вітер. І це повністю відрізняється від того, що ми бачимо тут, біля Землі", – наголошується в заяві Нура Рауафі, наукового співробітника місії.

Ранні спостереження показали, що заряджені частинки в міру віддалення від Сонця не сповільнюються, а прискорюються. Одна з цілей місії Паркер – зрозуміти, як саме прискорюються заряджені частинки.

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