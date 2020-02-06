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Магнітні бурі у лютому 2020: календар небезпечних дат в Україні
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Лютий 2020 відзначиться кількома магнітними бурями, які негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат на лютий, коли магнітне поле Землі відіб'ється на самопочутті українців!
У лютому 2020 року очікується кілька магнітних бур, які будуть відчутні в Україні та світі. Вони не будуть надсильними чи дуже тривалими, проте можуть мати вплив на самопочуття. Їх варто очікувати на початку та наприкінці лютого, а триватимуть вони кілька днів. Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі.
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Найпотужніша магнітна буря місяця чекає нас 6 лютого. За даними науковців, така буря може призвести до появи головного болю та погіршення роботи серцево-судинної системи й загального самопочуття.
|Календар магнітних бур на лютий 2020
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|6
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|10
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|14
|15
|16
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|18
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|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров'я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб. Медики також радять зменшити кількість нездорової їжі та спиртного. Натомість, можуть покращити самопочуття легкі фізичні навантаження.
Поради, як пережити магнітні бурі:
- Сон дуже важливий у такий період, тож ви повинні спати не менше 7 годин.
- У вашому раціоні повинні бути сезонні фрукти та овочі, щоб організм отримував вдосталь вітамінів.
- Пийте багато води. Найкраще орієнтуватись на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте напої з кофеїном та спиртним, щоб не погіршити самопочуття.
- Пройдіть консультацію у лікаря щодо хронічних захворювань.
- Додавайте у щоденний розклад спорт або активний відпочинок. Це допоможе і морально, і фізично.
- Вмикайте улюблене Радіо МАКСИМУМ та не забувайте про вдалий настрій щодня!
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