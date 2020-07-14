У NASA показали комету Neowise, що пролітає над Землею

На основі знімків космонавтів NASA було створено відео комети Neowise, що пролітає над Землею. Її показали з висоти МКС.

Комета була знята, коли МКС пролітала над Близьким Сходом.

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На відео видно, як комета Neowise піднялася над мальовничим горизонтом і також швидко зникла в сліпучому сонячному світлі. "Прямо перед тим, як зійшло сонце, ця комета стала видимою протягом короткого періоду. Це було просто приголомшливе видовище", – говорить космонавт NASA Роберт Бенкен, який фотографував комету.

Бенкен і його колеги зробили сотні фотографій комети, після чого британський художник-графік Шон Доран, який обробляє фото NASA, зробив з них захоплюючий відеоролик. Очікується, що найближче комета підійде до Землі 23 липня, коли вона буде на відстані понад 100 млн км. Астрономи очікують, що Neowise буде видно кожну ніч до початку серпня.

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