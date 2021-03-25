У NASA "озвучили" галактики: послухайте, як звучить космос

Агентство NASA провело незвичайний експеримент, "озвучивши" зроблені космічним телескопом знімки великих галактик і туманностей. Створені за допомогою ультразвукової обробки відеокліпи дозволяють не тільки бачити, а й "чути" об'єкти, віддалені від Землі на багато світлових років.

Подібна ініціатива, на думку вчених, розширить уявлення людей про космос. Принцип обробки полягає в тому, що широкий діапазон рентгенівських частот перетворюється на звуки певної тональності. Наприклад, червоні відтінки звучать як низькі тони, фіолетові – вищі, а білому кольору відповідає білий шум, пише SlashGear.

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"Для прослуховування цих даних використовується сканер, подібний радару, який рухається за годинниковою стрілкою, що виходить із центральної точки, для отримання висоти тону. Світло, яке знаходиться далі від центру, чути вищими тонами, натомість яскравіше звучить голосніше", – пояснили в NASA.

До створення представлених саундтреків доклав руку музикант Ендрю Сантагіда з System Sounds – проєкту з розвитку науки та мистецтва. Всі відео створили на основі даних, зібраних телескопами Chandra і Hubble. При цьому всі ролики мають абсолютно різні звукові характеристики.

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