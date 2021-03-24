Архітектори показали план мегаполісу на Марсі: відео

Студія ABIBOO, яка займається архітектурними спорудами, представила план першого міста на Марсі. Марсіанське поселення буде розташоване у внутрішній частині скелі крутого урвища, а допустима кількість населення буде 250 тисяч осіб.

Місто Ньюва, макет якого компанія опублікувала на своєму сайті, планують побудувати на Марсі з 2054 до 2100 року. Воно буде розташоване біля гори Темпе Менса. Будинки місцевих жителів побудують в скелі крутого урвища. Це захистить їх від радіації і прямих сонячних променів.

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Марсіанське місто буде побудоване з макроспоруд, з'єднаних ліфтом. Також в мегаполісі планують налагодити систему транспортного сполучення з поїздів і автобусів. Підніжжя скелі буде культурним місцем проведення часу марсіанських містян.

Складські приміщення будуть на вершині кручі, оскільки туди потрапляють прямі сонячні промені. Тваринницькі ферми – в Долині біля міських районів. Прогнозується, що м'яса люди будуть вживати в рази менше.

Крім цього, Марс буде з'єднаний із Землею: кожні 26 місяців за 300 тисяч доларів люди зможуть відправлятися назад.

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