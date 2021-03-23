Шварценеггер заявив, що хоче захистити Землю від інопланетян

73-річний американський актор, зірка фільмів Термінатор і Нестримні Арнольд Шварценеггер заявив, що у випадку нападу інопланетних істот, готовий очолити опір людства і захищати планету.

Таку заяву актор зробив на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши посилання на джерело TMZ з результатами опитування телеканалу Blaze.

І ще: Трансгендерний чоловік уперше знявся для обкладинки Time

В опитуванні 2000 британців вибирали знаменитостей, які, на їхню думку, здатні врятувати Землю від прибульців. І перше місце дісталося Арнольду Шварценеггеру, який боровся з інопланетними істотами в кінострічці Хижак. Актор, звісно ж, подякував своїм прихильникам за довіру і написав, що "готовий служити".

До слова, на другому місці в списку опинився Вілл Сміт, який також в кіно неодноразово зустрічався з прибульцями (День незалежності, Люди в чорному), а трійку лідерів замкнув натураліст, творець документальних фільмів про природу Девід Аттенборо. Також в рейтингу опинився Дональд Трамп, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент США Джо Байден.

Це цікаво: Шерон Стоун розповіла, чому знялася без спідньої білизни в Основному інстинкті