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Шварценеггер заявив, що хоче захистити Землю від інопланетян

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Шварценеггер - фото 1
Шварценеггер / gettyimages

73-річний американський актор, зірка фільмів Термінатор і Нестримні Арнольд Шварценеггер заявив, що у випадку нападу інопланетних істот, готовий очолити опір людства і захищати планету.

Таку заяву актор зробив на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши посилання на джерело TMZ з результатами опитування телеканалу Blaze.

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В опитуванні 2000 британців вибирали знаменитостей, які, на їхню думку, здатні врятувати Землю від прибульців. І перше місце дісталося Арнольду Шварценеггеру, який боровся з інопланетними істотами в кінострічці Хижак. Актор, звісно ж, подякував своїм прихильникам за довіру і написав, що "готовий служити".

До слова, на другому місці в списку опинився Вілл Сміт, який також в кіно неодноразово зустрічався з прибульцями (День незалежності, Люди в чорному), а трійку лідерів замкнув натураліст, творець документальних фільмів про природу Девід Аттенборо. Також в рейтингу опинився Дональд Трамп, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і президент США Джо Байден.

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