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У NASA показали атмосферу Юпітера, яка схожа на каву з молоком: фотофакт

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У NASA показали атмосферу Юпітера, яка схожа на каву з молоком: фотофакт - фото 1

Фахівці NASA опублікували новий знімок "кавової" атмосфери Юпітера. Космічний кадр з'явився на офіційній сторінці Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору в Instagram.

Так, у NASA порівняли атмосферу Юпітера з кавовим напоєм зазначивши, що хмари кружляють в ній, як молоко в напої. Крім того, на знімку переважають коричневі, чорно-сірі і молочно-білі кольори, що робить схожість з кавою ще правдоподібніше.

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Фото було зроблено за допомогою обладнання космічного корабля Юнона в північно-північному помірному поясі планети. Над поліпшенням якості зображення працювали фахівці Джеральд Ейхштадт і Шон Доран.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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