Ексінженер NASA побудував смугу перешкод для білок: кумедне відео

Блогер і колишній інженер NASA Марк Робер змайстрував справжню смугу перешкод для білок, які крали корм для птахів на його задньому дворі. Дивіться відео!

На створення смуги перешкод блогера надихнуло телешоу Американський ніндзя, учасники якого змагаються в спритності і швидкості, а перемагає той, хто швидше за інших впорається з усіма перешкодами.

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Перешкоди для білок Робер змайстрував сам, серед них – лабіринт, різноманітні платформи, канатна дорога і навіть катапульта. Тих білок, які все це витримали, в кінці чекала годівниця з горіхами.

В експерименті брали участь чотири білки. Всі вони провалили перший етап – канатну дорогу. Однак гризуни виявилися хитрішими і незабаром просто почали її перестрибувати, а це вони вміють робити дуже добре. Однак більшу частину випробувань білки пройшли так, як і задумував Робер. І в кінці всі отримали свою порцію горіхів.

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