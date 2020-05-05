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У NASA долучилися до Дня Зоряних війн, показавши крижану Зірку Смерті: фото

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У NASA долучилися до Дня Зоряних війн, показавши крижану Зірку Смерті: фото - фото 1

Співробітники NASA показали супутник, який дуже схожий на Зірку Смерті з саги "Зоряні війни". Знімки з'явилися на офіційній сторінці космічного агентства в Instagram.

На фото зображена крижаний місяць Сатурна – Мімас. На його поверхні з одного боку помітний величезний кратер. Він отримав назву кратер Гершеля. Через це космічне тіло має схожість із Зіркою Смерті з фільмів "Зоряні війни".

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Відзначається, що фото були зроблені за допомогою космічного корабля Кассіні. Він перебував на орбіті Сатурна у 2004-2017 роках.

У коментарі до знімків NASA також поставило хештег #StarWarsDay. Це свято, яке відзначають шанувальники культової фантастичної саги Джорджа Лукаса по всьому світу.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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