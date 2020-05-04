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Відео польоту ракетоплана Unity, на якому здійснюватимуть космічні екскурсії
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Приватна компанія Virgin Galactic на початку травня провела перший пробний політ суборбітального космоплана VSS Unity в пустелі Нью-Мексико. У польоті апарат досягає висоти до 80 кілометрів.
Ракетоплан Unity на розгінному літаку підняли на висоту понад 15 кілометрів, і після скидання, ракетоплан зробив самостійну посадку. Virgin Galactic має намір здійснювати суборбітальні туристичні польоти. Ціна квитка складе 250 тисяч доларів США.
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Ракетоплан Unity може взяти на борт шість пасажирів і двох пілотів. літальний апарат досягає висоти у 80 кілометрів. Компанія збирається побудувати п'ять таких ракетопланів.
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