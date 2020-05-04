Відео польоту ракетоплана Unity, на якому здійснюватимуть космічні екскурсії

Приватна компанія Virgin Galactic на початку травня провела перший пробний політ суборбітального космоплана VSS Unity в пустелі Нью-Мексико. У польоті апарат досягає висоти до 80 кілометрів.

Ракетоплан Unity на розгінному літаку підняли на висоту понад 15 кілометрів, і після скидання, ракетоплан зробив самостійну посадку. Virgin Galactic має намір здійснювати суборбітальні туристичні польоти. Ціна квитка складе 250 тисяч доларів США.

І ще: У NASA вибрали найкраще фото Землі: воно прекрасне

Ракетоплан Unity може взяти на борт шість пасажирів і двох пілотів. літальний апарат досягає висоти у 80 кілометрів. Компанія збирається побудувати п'ять таких ракетопланів.

Читайте також: Учені знайшли нові сліди життя на Марсі