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Відео польоту ракетоплана Unity, на якому здійснюватимуть космічні екскурсії

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Космоплан VSS Unity - фото 1
Космоплан VSS Unity / itc

Приватна компанія Virgin Galactic на початку травня провела перший пробний політ суборбітального космоплана VSS Unity в пустелі Нью-Мексико. У польоті апарат досягає висоти до 80 кілометрів.

Ракетоплан Unity на розгінному літаку підняли на висоту понад 15 кілометрів, і після скидання, ракетоплан зробив самостійну посадку. Virgin Galactic має намір здійснювати суборбітальні туристичні польоти. Ціна квитка складе 250 тисяч доларів США.

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Ракетоплан Unity може взяти на борт шість пасажирів і двох пілотів. літальний апарат досягає висоти у 80 кілометрів. Компанія збирається побудувати п'ять таких ракетопланів.

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