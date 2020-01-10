У Мексиці відбулося виверження найактивнішого вулкана країни: відео з космосу

Один з найбільших вулканів у світі – мексиканський Попокатепетль – знову дав людям про себе знати. Так, у Мексиці відбулося виверження найактивнішого вулкана країни, який розташований недалеко від столиці – Мехіко.

Як повідомляється, 9 грудня вулкан викинув дві хмари вулканічного попелу – на висоту в 9,1 км і на 11,3 км. Крім того, розпечені уламки розлетілися на кілометр від кратера.

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В цілому, протягом дня було зареєстровано понад 250 "видихів" з водяної пари, вулканічних газів і золи, а також спровокований вулканом землетрус магнітудою 1,4. Влада Мексики оголосили "жовтий", середній, рівень небезпеки. У зв'язку з цим місцевий Національний центр по запобіганню стихійних лих закликав людей не наближатися до вулкана і до його кратера зокрема.

Вулкан Попокатепетль є другим за величиною в Мексиці, його висота над рівнем моря – 5 426 метрів. Він розташований в 50 кілометрах від столиці країни – Мехіко.

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