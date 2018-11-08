У музеї Мадам Тюссо з'явилася фігура Аквамена

Воскова фігура супергероя буде доступна з грудня цього року. В образі Аквамена зобразили актора Джейсона Момоа.

Воскова фігура Аквамена була створена спеціально для музею Мадам Тюссо до прем'єри блокбастера. В образі Аквамена зобразили актора Джейсона Момоа, який гратиме цього героя у однойменному супергеройському фільмі.

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Фото було розміщено на Instagram-сторінці музею.

Фігура Аквамена створена в смарагдово-золотих обладунках з тризубом в руках. Вона буде у експозиції супергероїв Justice League: A Call for Heroes, яку представляють Супермен, Бетмен і Чудо-жінка.

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