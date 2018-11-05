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Користувачі мережі висміяли нову скульптуру футболіста Салаха

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Мохамед Салах - фото 1
Мохамед Салах / footboom

У Шарм-ель-Шейху була презентована скульптура форварда збірної Єгипту з футболу Мохамеда Салаха. Користувачі визнали її невдалою і висміяли численними мемами.

Автором спірного творіння став скульптор Маї Абдель Аллах, зобразив він Салаха у звичній позі, яку той приймає після забитого гола. Фігуру футболіста, що розкинув в сторони руки, показали публіці на молодіжному культурному форумі. Присутні на заході виклали в соцмережі знімки непропорційної фігури спортсмена і розкритикували автора.

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Так, користувачам не сподобалася стилістика виконання скульптури. Також багатьох не влаштувало художнє виконання рис обличчя Салаха. Шанувальники футболіста стали просити не показувати йому це творіння, зазначивши схожість скульптури з безліччю інших відомих персон. Наприклад, з британським автором пісень Лео Сейером або американським музикантом Артом Гарфанкелом.

В результаті фанати висловили думку, що скульптура Салаха за своєю безглуздістю перевершила навіть бюст Кріштіану Роналду з аеропорту Мадейри.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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