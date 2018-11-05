Користувачі мережі висміяли нову скульптуру футболіста Салаха

У Шарм-ель-Шейху була презентована скульптура форварда збірної Єгипту з футболу Мохамеда Салаха. Користувачі визнали її невдалою і висміяли численними мемами.

Автором спірного творіння став скульптор Маї Абдель Аллах, зобразив він Салаха у звичній позі, яку той приймає після забитого гола. Фігуру футболіста, що розкинув в сторони руки, показали публіці на молодіжному культурному форумі. Присутні на заході виклали в соцмережі знімки непропорційної фігури спортсмена і розкритикували автора.

І ще: Японський художник створює скульптури з мемів тварин

Так, користувачам не сподобалася стилістика виконання скульптури. Також багатьох не влаштувало художнє виконання рис обличчя Салаха. Шанувальники футболіста стали просити не показувати йому це творіння, зазначивши схожість скульптури з безліччю інших відомих персон. Наприклад, з британським автором пісень Лео Сейером або американським музикантом Артом Гарфанкелом.

В результаті фанати висловили думку, що скульптура Салаха за своєю безглуздістю перевершила навіть бюст Кріштіану Роналду з аеропорту Мадейри.

#MoSalah gets the Ronaldo treatment with new statue unveiled in Egypt.



pic.twitter.com/PmfeHjhtwj — Football Super Tips (@FootySuperTips) 5 листопада 2018 р.

Читайте також: Оголена дівчина перервала матч у Нідерландах: відео (18+)