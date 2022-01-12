У МОЗ розвінчали головний міф про лікування похмілля: варто перестати у нього вірити

Похмілля – стан, який мучить вас після вдалого вечора. Тільки досі існує популярний міф з цього приводу, який треба розвіяти. Міністерство охорони здоров'я України розповіло громадянам, що потрібно робити у цьому стані, та що абсолютно не допомагає.

У світі є чимало речей, які гірші за похмілля, але в цьому стані якось не доводиться порівнювати. Тож саме час зруйнувати безглуздий міф про похмілля, а також беріть на замітку кілька реально дієвих способів, аби ранок після гулянки був не таким важким.

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Алкоголь – це шкідливо

Не варто забувати, що алкоголь дуже шкідливий. Він призводить до інтоксикації організму. Спиртне негативно впливає на роботу нервової системи, токсично впливає на травну та серцево-судинну системи, підвищує ризик розвитку раку.

Щорічно 3 млн людей у ​​всьому світі помирають внаслідок згубного впливу алкоголю.

Чому виникає похмілля

Похмілля в основному виникає через зневоднення організму. Алкоголь – це сильний сечогінний засіб. Ось чому так часто хочеться у туалет, коли ви випиваєте.

Під час сну процес виведення алкоголю з організму, і з ним води не зупиняється. Разом зі зневодненням виводяться і корисні мінерали – електроліти. Вранці людина відчуває сильну сухість у роті, головний біль та втому. Спрагу також викликає підвищення рівня цукру в крові через вживання алкоголю.

Чому не потрібно пити розсіл

Багато українців вважають, що з похміллям чудово справляється розсіл, але це не так! Наукове дослідження показало, що таким метод суттєво не змінює рівень електролітів, які вивелися алкоголем з організму.

Не забувайте, що надмірне та часте споживання розсолу шкодить здоров'ю. Зокрема, в розчині з-під солінь міститься багато солі, а це призводить до набряків, здуття живота та печії.

Людям із високим артеріальним тиском варто відмовитися взагалі від його вживання через високу концентрацію натрію в цьому напої. Також від вживання розсолу краще відмовитися людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Що допомагає під час похмілля

Пийте наступного ранку багато води, щоб відновити баланс і зменшити інтоксикацію організму. Поїжте, адже збалансоване харчування значно покращує цей стан. І старайтеся у цей день відкласти усі важливі справи і проведіть його ліниво у ліжку.

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