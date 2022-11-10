Як скоротити споживання алкоголю: 5 порад від МОЗ

Алкоголь може як полегшити, так і суттєво ускладнити ваше життя. Тож потрібно розуміти важливість культури споживання міцних напоїв. Дізнайтеся, як скоротити споживання алкоголю, якщо ви відчуваєте, що останнім часом зловживаєте ним.

Як розповідають на офіційній сторінці Центру громадського здоров'я у фейсбуці, зловживання алкоголем може стати причиною багатьох проблем у житті людини. Особливо це стосується вашого здоров'я.

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Надмірне вживання алкоголю може призвести до: хвороб печінки, проблем з травленням, серцем, очима тощо.

Ба більше, є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від доз алкоголю. Наприклад, чим більше спиртного ви вживаєте, тим вищим стає ризик раку. Тож ви можете скоротити споживання алкогольних напоїв. А зробити це можна за допомогою цих кількох порад.

1. Зробіть перерву

Варто утриматися від спиртних напоїв на тиждень або на місяць. Протягом цього часу простежте за своїм станом здоров'я. Якщо ж важко робити довгі перерви, то можна починати з 1 – 2 днів на тиждень. Це однозначно позитивно вплине на ваше самопочуття.

2. Уникайте "тригерів"

Варто замислитися над тим, що викликає у вас бажання випити. Це можуть бути певні люди або ситуації. Тож намагайтеся уникати їх або практикуйте способи ввічливої відмови. Затямте собі, що здоров'я важливіше.

3. У вашому житлі не має бути алкоголю

Доведено, чим більше алкоголю ми купуємо, тим вища ймовірність випити його раніше, ніж планувалося. Тож нехай у вашій оселі буде менше спиртного. А краще – взагалі не купувати його додому. Нехай ці напої будуть доступними для вас лише у закладах.

4. Боріться зі стресом здорово

Варто запам'ятати, що алкоголь не допомагає боротися зі стресовим станом. Найкращий спосіб перестати нервуватися – прогулюватися на свіжому повітрі, займатися спортом, вести активний спосіб життя, наповнюватися позитивними емоціями, а також збалансовано харчуватися. Спробуйте і вам сподобається!

5. Віддавайте перевагу безалкогольним напоям

Це відмінна альтернатива. Та й асортимент такої продукції вельми різноманітний. Можете, наприклад, в холодну пору року віддавати перевагу безалкогольному глінтвейну. Він зігріває не гірше, а також принесе значно більше користі вашому здоров'ю.

Спробуйте і ви використовувати ці методи, щоб скоротити споживання алкоголю. Ви зауважите, що ваше життя стане яскравішим і цікавішим. Бережіть себе та своє здоров'я!

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