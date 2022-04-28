На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Монобанку розповіли, скільки їхніх клієнтів виїхали закордон та у які країни
-
- 92
Олег Гороховський, співзасновник Монобанку, оприлюднив у своєму телеграм-каналі інформацію про те, у яких країнах зараз перебувають їхні клієнти. Також він порівняв ці показники із початком року та вказав, скільки українців повернулися додому.
За даними, які оприлюднив Олег Гороховський, близько 25 000 клієнтів Моно повернулися до України у квітні. У порівнянні з березнем, то зараз закордоном перебуває менше клієнтів Монобанку.
І ще: Українці створили "туристичні листівки" воєнного часу, їх продають на благодійність
Станом на січень 2022 року у Монобанку було 5,2 мільйона клієнтів. Серед них 317 743 особи перебували закордоном, що становить 6,1% від загальної кількості. Статистична кількість чоловіків, які були не в Україні, – 59,3%, жінок закордоном було 40,7%.
Країни, у яких перебували клієнти Монобанку у січні 2022 року:
- Польща – 26,58% (84 449 осіб)
- Німеччина – 6,54% (20 784 осіб)
- Чехія – 6,47% (20 557 осіб)
- Єгипет – 5,98% (19 007 осіб)
- росія – 4,68% (14 875 осіб)
- Угорщина – 3,92% (12 455 осіб)
- Туреччина – 3,81% (12 091 особа)
- Іспанія – 3,23% (10 273 осіб)
- ОАЕ – 2,33% (7 399 осіб)
- Франція – 2,30% (7 306 осіб)
Країни, у яких перебувають клієнти Монобанку у квітні 2022 року:
Зараз у Монобанку кількість клієнтів становить 5,7 мільйона. Ті, хто перебувають закордоном, – 14,5%, що є 828 890 осіб. Кількість чоловіків – 36%, жінок – 64%.
- Польща – 29,76% (246 681 особа)
- Німеччина – 16,32% (135 299 осіб)
- Чехія – 6,41% (53 154 осіб)
- Італія – 3,71% (30 726 осіб)
- Іспанія – 3,14% (25 988 осіб)
- Словаччина – 2,91% (24 093 осіб)
- Франція – 2,71% (22 469 осіб)
- росія – 2,42% (20 055 осіб)
- Болгарія – 2,38% (19 707 осіб)
- Румунія – 2,33% (19 296 осіб)
До теми: Українську короткометражку "Запах поля" покажуть на фестивалі у Венеції
-
16:48"Путін має зникнути": Стівен Кінг заговорив про загрозу російського диктатора для людства
-
16:22Якою буде головна сцена Євробачення 2022: організатори опублікували перші кадри
-
15:51Можна дивитись вічно: десантники показали, як знищують окупантів – відео
-
15:19Українські військові філігранно знищили запас ворожих боєприпасів: дивіться відео
-
14:53Погода в Україні 30 квітня – 1 травня: прогноз на вихідні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:20Свіжий номер французького журналу Antidote magazine вийшов з проукраїнською обкладинкою
-
13:56ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
-
13:22Чому Путін не рятує свого кума Медведчука: пояснення Подоляка
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
12:25День ангела Ірини 2022: значення імені та характер його власниць
-
11:53"Пи***ць в головах громадян Росії": Осадча жахнулась відео з росТБ
-
11:26Всі по-різному переживають війну: бійці 59 ОМБР розчулили новим фото
-
10:51Привітання з Днем ангела Ірини 2022: побажання і картинки на іменини
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:27Як Росія намагається зірвати постачання "Байрактарів" в Україну
-
09:52Леді Гага посеред концерту назвала росіян тупими – відео
-
09:2020 українських дієслів, які характеризують дощ
-
08:50Що робити, якщо вас взяли у полон: рекомендації щодо поведінки
-
08:21ТОП 8 ютуб-каналів для дітей українською
- 28 квітня
-
20:55У Монобанку розповіли, скільки їхніх клієнтів виїхали закордон та у які країни
-
20:24В Італії у кінопрокат виходить комедія з Ірмою Вітовською у головній ролі
-
19:50Українці створили "туристичні листівки" воєнного часу, їх продають на благодійність
-
19:1929 квітня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:52Великодні дзвони: у Львівській філармонії буде концерт на підтримку України
-
12:51Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)
-
09:2020 українських дієслів, які характеризують дощ
- 28 квітня
-
18:52Великодні дзвони: у Львівській філармонії буде концерт на підтримку України
-
15:50Архітектори показали концепцію відбудови зруйнованих будівель
-
12:28Хто виграє Євробачення 2022: прогноз і ставки букмекерів змінились
-
08:21Робота на фрілансі: 15 затребуваних спеціальностей під час війни
- 27 квітня
-
19:53Що обов'язково потрібно зробити після сповіщення про окупантів через чатбот єВорог
-
17:21"Я навчив її літати": перший пілот "Мрії" зворушливо розповів про літак Ан-225
-
15:217 скоромовок українською, які додають віри у перемогу
-
10:51"Міцніші, ніж багато хто думав": що українці дізнались за два місяці війни
-
08:48Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
- 26 квітня
-
15:23Чорнобильська АЕС виклала фільм про аварію у 4 блоці
-
12:50Створили бренд Чорнобиля, який буде змінюватися до 2064 року
-
09:20Укрпошта показала, яку марку випустить наступною (фото)
- 25 квітня
-
20:52Люди зі сталі: Табаков присвятив нову пісню про Маріуполь його захисникам
-
17:21Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп на саундтрек до серіалу "Ейфорія"
-
14:51Українську книгу "Майя та її мами" видали у 6 країнах, кошти від продажу – для України
-
08:26Поливаний понеділок 2022: традиції і обряди, що не можна робити
- 24 квітня
-
19:39Силует крейсера "Москва" на дні Чорного моря показали на супутникових фото
-
15:19Як не стати жертвами квартирних крадіїв на Великдень: рекомендації від поліції
-
10:22Просимо в Бога, щоб здійснилась наша мрія: Зеленський привітав українців з Великоднем
-
09:25Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2022 своїми словами
-
08:19Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 23 квітня
-
20:19У Мінцифри відповіли на поширені питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб
-
18:21Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування