У Монобанку розповіли, скільки їхніх клієнтів виїхали закордон та у які країни

Олег Гороховський, співзасновник Монобанку, оприлюднив у своєму телеграм-каналі інформацію про те, у яких країнах зараз перебувають їхні клієнти. Також він порівняв ці показники із початком року та вказав, скільки українців повернулися додому.

За даними, які оприлюднив Олег Гороховський, близько 25 000 клієнтів Моно повернулися до України у квітні. У порівнянні з березнем, то зараз закордоном перебуває менше клієнтів Монобанку.

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Станом на січень 2022 року у Монобанку було 5,2 мільйона клієнтів. Серед них 317 743 особи перебували закордоном, що становить 6,1% від загальної кількості. Статистична кількість чоловіків, які були не в Україні, – 59,3%, жінок закордоном було 40,7%.

Країни, у яких перебували клієнти Монобанку у січні 2022 року:

Польща – 26,58% (84 449 осіб) Німеччина – 6,54% (20 784 осіб) Чехія – 6,47% (20 557 осіб) Єгипет – 5,98% (19 007 осіб) росія – 4,68% (14 875 осіб) Угорщина – 3,92% (12 455 осіб) Туреччина – 3,81% (12 091 особа) Іспанія – 3,23% (10 273 осіб) ОАЕ – 2,33% (7 399 осіб) Франція – 2,30% (7 306 осіб)

Країни, у яких перебувають клієнти Монобанку у квітні 2022 року:

Зараз у Монобанку кількість клієнтів становить 5,7 мільйона. Ті, хто перебувають закордоном, – 14,5%, що є 828 890 осіб. Кількість чоловіків – 36%, жінок – 64%.

Польща – 29,76% (246 681 особа) Німеччина – 16,32% (135 299 осіб) Чехія – 6,41% (53 154 осіб) Італія – 3,71% (30 726 осіб) Іспанія – 3,14% (25 988 осіб) Словаччина – 2,91% (24 093 осіб) Франція – 2,71% (22 469 осіб) росія – 2,42% (20 055 осіб) Болгарія – 2,38% (19 707 осіб) Румунія – 2,33% (19 296 осіб)

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