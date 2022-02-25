У Monobank відновили кредитні ліміти, але є кілька нюансів

Клієнтам Monobank повернуть кредитні ліміти. Проте поки не у повному обсязі.

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Facebook, користувачам банку вернуть кредитні ліміти у розмірі 10 тисяч гривень. Однак він уточнив, якщо така сума була доступна до початку війни.

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Гроші можна буде використати лише на торгові операції, оплатити комунальні послуги чи поповнити рахунок мобільного оператора.

"Рахували, рахували, як повернути кредитні ліміти. Нічого хорошого з цього може не вийти. Але це вже не важливо. Це треба зробити тому, що в цій ситуації це правильно. Це рішення не банкірів і не бізнесменів, це рішення – плювок у обличчя ворогові", – написав Гороховський.

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