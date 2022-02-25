Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для допомоги армії

Національний банк України вирішив відкрити спецрахунок, щоб збирати кошти на підтримку ЗСУ. Куди можна переказувати гроші на потреби військових - читайте далі.

Національний банк України після введення воєнного стану в Україні прийняв рішення завести окремий рахунок для збору грошей на підтримку Збройних сил України. Причиною для цього стала збройна агресія Росії, воєнний стан та небезпека для нашої країни, пише Радіо MAXIMUM.

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За словами глави НБУ Кирила Шевченка, цей рахунок мультивалютний та відкритий для переказів і в іноземній валюті від донорів та міжнародних партнерів, і в національній для українського бізнесу та громадян.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Відзначимо, що у ці непрості часи кожна гривня, спрямована на українську армію, допоможе нашій країні впевнено боронити себе та свої території.

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