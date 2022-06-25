У monobank тепер 6 мільйонів клієнтів: скільки з цієї нагоди зібрали коштів на армію

Популярний український банк нарешті досягнув нової позначки. У monobank тепер 6 мільйонів клієнтів. З цієї нагоди кілька днів тому оголосили про збір коштів на потреби України.

Про це розповів у своєму телеграмі співзасновник monobank Олег Гороховський. Він і підкреслив, що за усього шість днів вдалось зібрати 64 мільйони гривень.

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Уся зібрана сума буде передана президентській платформі UNITED24 для купівлі 2 ударних безпілотних авіаційних комплексів Warmate, – написав він.

Гороховський розповів, що за ці дні надійшло 152 внески на суми у 100 та більше тисяч гривень. Загалом же надійшло 144 тисячі внесків. А найбільша сума становить 551 776 гривень.

На розіграш напису на дроні-камікадзе взяли участь 6 682 людини.

"Чудовий результат! Красно дякую всім, хто допомагав і взяв участь у цьому зборі. Це було неймовірно. Пишаюся українцями! Слава Україні!", – написав він.

Нагадаємо, що зараз надзвичайно важливо допомагати ЗСУ. І тут абсолютно не важливо, яка сума. Пам'ятайте, що кожна гривня наближає нас до перемоги над Росією.

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