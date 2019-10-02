Японські таксі підкорюють мережу: відеофакт

Мандрівник побував в Японії і настільки був вражений яскравими таксі, що не міг не поділитись побаченим з іншими. Тепер відео з цим транспортом набуває популярності.

На платформі Reddit користувач з ніком mizer19 поділився захопливим відео з японським транспортом, яке за короткий час піднялось у топи мережі. Всього за 7 годин допис побачили 40 тисяч осіб, а ще понад 400 залишили коментарі.

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"Відвідавши Японію, я закохався у ці таксі різних кольорів", – відзначив автор, і важко не погодитись з тими, що машини справді яскраві, а також дуже схожі. А все тому, що більшість таксі в Японії – це Toyota Comfort, яких спеціально розробили для такої місії. Зараз таку модель вже не виробляють, тому можна побачити таксистів та авто марки Prius.

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