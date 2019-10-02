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Японські таксі підкорюють мережу: відеофакт

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Яскраві таксі Японії - фото 1
Яскраві таксі Японії

Мандрівник побував в Японії і настільки був вражений яскравими таксі, що не міг не поділитись побаченим з іншими. Тепер відео з цим транспортом набуває популярності.

На платформі Reddit користувач з ніком mizer19 поділився захопливим відео з японським транспортом, яке за короткий час піднялось у топи мережі. Всього за 7 годин допис побачили 40 тисяч осіб, а ще понад 400 залишили коментарі.

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"Відвідавши Японію, я закохався у ці таксі різних кольорів", – відзначив автор, і важко не погодитись з тими, що машини справді яскраві, а також дуже схожі. А все тому, що більшість таксі в Японії – це Toyota Comfort, яких спеціально розробили для такої місії. Зараз таку модель вже не виробляють, тому можна побачити таксистів та авто марки Prius.

Visiting Japan, and fell in love with all the different taxis colorways from r/gifs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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