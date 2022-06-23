У Молдові заборонили показувати російські новини та фільми

Відтепер у Молдові під забороною контент з росії. Телевізійному мовленню не можна транслювати новини, програми та фільми країни-агресора. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Майя Санду, президент Молдови, підписала відповідний закон, який забороняє показ російських новинних, аналітичних програм та військових фільмів із росії.

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Це закон про інформаційну безпеку, яким забороняється новинний і аналітичний контент з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення. Відомо, що росія підписала, але не ратифікувала цю Конвенцію.

Дезінформацію у законі визначають так – "навмисне поширення неправдивої інформації, створеної для спричинення збитку особі, соціальній групі, організації або безпеці держави".

Контролювати виконання цього закону буде Рада з телерадіомовлення. За порушення – штраф (від 40 до 100 тисяч леїв, що приблизно від 2 до 5 тисяч євро). Також призупинять ліцензію на мовлення до 7 днів.

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