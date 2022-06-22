Від довіри і до ненависті: як українці ставляться до президентів інших країн

Українців розпитали про їхню думку щодо президентів різних країн, і з кожним місяцем війни можна простежити, як світові лідери то завойовують довіру, то втрачають. Хто ж найбільше імпонує українцям – читайте далі.

У червні пройшло ще одне загальнонаціональне опитування від Соціологічної групи "Рейтинг", яке показало, що більшість українців (93%) не лише не втрачають віру у перемогу, а й вважають (75%), що справи нашої країни рухаються у правильному напрямку. Також вдалось простежити, як наші громадяни ставляться до очільників інших країн.

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Найвищі позитивні показники (понад 90%) отримали прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда. Трішки відстає від них глава США Джо Байден (89%) та очільник Литви Ґітанас Науседа (73%). Замикає п'ятірку найприємніших світових лідерів для українців президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (71%).

А от президенти Туреччини та Франції Ердоган і Макрон втрачають рівень довіри (59% та 58% відповідно). 50% опитаних позитивно ставляться до глави Румунії Клауса Йоганніса, хоча 30% не знають, хто це.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі отримав лише 45% підтримки, у той час, як канцлер Німеччини Олаф Шольц ще менше – 41%. Більшість українців (53%) негативно ставляться до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, але перевершують його лише Олександр Лукашенко (95%) та глава Кремля (98%).

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