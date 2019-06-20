Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

У моду повертається незвичайний тренд 2000-х: спокусливі фото

  • 55
Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / Guy Marineau

Супермоделі повернули неоднозначний тренд, що з'явився на початку 2000-х років. Відразу кілька модних будинків використали пікантну деталь у своїх показах весна-літо 2020. Йдеться про стрінги, що видніються з-під одягу.

Під час останніх модних показів колекцій весна-літо 2020 світових брендів відразу кілька моделей з'явилися на подіумі зі стрінгами, натягнутими до талії. Серед них опинилася супермодель Белла Хадід. У такому вигляді зірка виступила для італійського модного будинку Versace. Такий же наряд був помічений на показі американського дизайнера Heron Preston.

І ще: Даша Астаф'єва розбурхала уяву шанувальників сексуальною фотосесією

У моду повертається незвичайний тренд 2000-х: спокусливі фото - фото 335520

У моду повертається незвичайний тренд 2000-х: спокусливі фото - фото 335521

У моду повертається незвичайний тренд 2000-х: спокусливі фото - фото 335522

Читайте також: Трансгендер стала обличчям бренду жіночої білизни: пікантні кадри

Джерело: vogue
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Доповни назву серіалу
  • 18 червня, 15:00
  • 915
Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
  • 15 червня, 11:05
  • 453
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1549868
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз