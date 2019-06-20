У моду повертається незвичайний тренд 2000-х: спокусливі фото

Супермоделі повернули неоднозначний тренд, що з'явився на початку 2000-х років. Відразу кілька модних будинків використали пікантну деталь у своїх показах весна-літо 2020. Йдеться про стрінги, що видніються з-під одягу.

Під час останніх модних показів колекцій весна-літо 2020 світових брендів відразу кілька моделей з'явилися на подіумі зі стрінгами, натягнутими до талії. Серед них опинилася супермодель Белла Хадід. У такому вигляді зірка виступила для італійського модного будинку Versace. Такий же наряд був помічений на показі американського дизайнера Heron Preston.

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