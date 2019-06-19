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Трансгендер стала обличчям бренду жіночої білизни: пікантні кадри

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Модель-трансгендер Блум - фото 1
Модель-трансгендер Блум / Instagram

Американська модель-трансгендер стала обличчям британського виробника спідньої білизни. Про це представники бренду Playful Promises об’явили у мережі, опублікувавши кілька фото нової кампанії.

В інтернеті з’явилися гарячі знімки моделі-трансгендера, яка знялася у сміливій рекламній кампанії спідньої білизни. Так, Блум просуває ювілейну 15 колекцію бренду Playful Promises, позуючи у відвертих мереживних боді.

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Відомо, що до цього Блум була задіяна в показах модних брендів, а також є єдиною темношкірою моделлю-трансгендером, фотографії якої прикрасили індійську версію журналу Vogue.

Трансгендер стала обличчям бренду жіночої білизни: пікантні кадри - фото 335388

Трансгендер стала обличчям бренду жіночої білизни: пікантні кадри - фото 335389

Трансгендер стала обличчям бренду жіночої білизни: пікантні кадри - фото 335390

Трансгендер стала обличчям бренду жіночої білизни: пікантні кадри - фото 335391

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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