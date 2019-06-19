Даша Астаф'єва розбурхала уяву шанувальників сексуальною фотосесією

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва розбурхала прихильників гарячими знімками. Оціни пікантні кадри.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків і відео, на якому еротично звивається перед камерами. Астаф'єва позувала в облягаючій чорній сукні з голою спиною. Перед камерами вона показала апетитні форми, викликавши бурю емоцій у фанатів

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"Можна, я буду такою, яка є у свої 33. З зморшками, від яких шаленію, тому що кожна з них зробила мене мудрішою і кращою. З сивими волосками, яким посміхаються такі ж як і я, маленькі дівчатка, посивілі майже повністю у 16. З сумним завжди поглядом, як би весело мені не було, з складочками, які пізно і прибирати у мільйонах програм з поліпшення зовнішності", – написала вона під роликом.

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