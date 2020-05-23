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У моду повернулися джинси, популярні в 90-х

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Джинси - фото 1
Джинси / kleo

Кажуть, що мода циклічна. І це вірно, адже всі модні тренди рано чи пізно застарівають, а потім через якийсь час знову повертаються.

Почнемо з так званих Mom Jeans. Ці штани отримали своє ім'я через те, що є практично у кожної американської мами. Мамині джинси це штани вільного прямого крою з середньою талією.

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Багато хто чув про те, як колись модники фарбували свої джинси відбілювачем. Зараз це знову стало трендом. Правда, мало хто займається створенням дизайну самостійно. Хоча це було б дуже вигідно, тому що в магазинах модні вибілені джинси зараз коштують набагато дорожче за прості моделі.

Ще один схожий тренд джинси з бахромою. Чому схожий? Тому що його теж легко відтворити своїми руками. Достатньо просто відрізати нижню частину штанини і гарненько розпустити тканину за допомогою шпильки.

У моду повернулися джинси, популярні в 90-х - фото 405504

У моду повернулися джинси, популярні в 90-х - фото 405505

У моду повернулися джинси, популярні в 90-х - фото 405506

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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