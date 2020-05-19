Дівчина зробила пластичну операцію сідниць і не могла сидіти пів року: фото

Індійська модель і блогер Шилпа Сетхі за допомогою пластичної хірургії збільшила собі сідниці і поскаржилася на те, що пів року не могла сидіти. На першу операцію дівчина витратила 10 тисяч доларів. Дивіться, як зараз виглядають форми дівчини.

25-річна дівчина Шилпа Сетхі з Нью-Делі спочатку вирішила зробити підтяжку сідниць і стегон, оскільки вона, за її словами, "була дуже плоскою".

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Після першої процедури у моделі почалися проблеми. Дівчина пів року відчувала сильний біль, який не дозволяв їй навіть сидіти. Сетхі довелося витратити ще 60 тисяч доларів, щоб виправити помилки першого хірурга. Тож загалом хірургічне втручання обійшлося моделі у 70 тисяч доларів.

Красуні довелося лягати на операційний стіл ще три рази. Весь цей час вона продовжувала відчувати біль. Однак, як зізнається знаменитість, вона ні про що не шкодує і дуже задоволена нинішніми формами. Мало того, Сетхі завдяки своїм апетитним сідницям заробила грошей і збільшила груди.

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