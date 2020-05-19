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У мережі показали наймодніший купальник літа 2020

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Бікіні - фото 1
Бікіні / pagesix

Названа найпопулярніша модель купальника майбутнього літа 2020 року. Про це повідомляє видання Page Six.

Співробітники сайту звернули увагу на те, що найпопулярніші моделі почали масово зніматися в купальнику одного фасону.

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Ним став роздільний купальний костюм з відкритою спиною і двома тонкими бретелями, зав'язаними значно вище звичайного. Топ-бандо є прямокутним шматком тканини на грудях, кінці якого стягуються бретелями за спиною.

Відзначається, що за останній місяць в такому купальнику з'явилися Кайлі і Кендалл Дженнер, Белла Хадід, Ванесса Хадженс, Ханна Браун та інші зірки. Відзначається, що зірки позують в купальниках марки Frankies Bikinis. Бюстгальтер такого купальника на їхньому сайті коштує 79-90 доларів.

У мережі показали наймодніший купальник літа 2020 - фото 404965

У мережі показали наймодніший купальник літа 2020 - фото 404966

У мережі показали наймодніший купальник літа 2020 - фото 404967

У мережі показали наймодніший купальник літа 2020 - фото 404968

У мережі показали наймодніший купальник літа 2020 - фото 404969

У мережі показали наймодніший купальник літа 2020 - фото 404970

У мережі показали наймодніший купальник літа 2020 - фото 404971

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Джерело: pagesix
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