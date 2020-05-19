У мережі показали наймодніший купальник літа 2020

Названа найпопулярніша модель купальника майбутнього літа 2020 року. Про це повідомляє видання Page Six.

Співробітники сайту звернули увагу на те, що найпопулярніші моделі почали масово зніматися в купальнику одного фасону.

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Ним став роздільний купальний костюм з відкритою спиною і двома тонкими бретелями, зав'язаними значно вище звичайного. Топ-бандо є прямокутним шматком тканини на грудях, кінці якого стягуються бретелями за спиною.

Відзначається, що за останній місяць в такому купальнику з'явилися Кайлі і Кендалл Дженнер, Белла Хадід, Ванесса Хадженс, Ханна Браун та інші зірки. Відзначається, що зірки позують в купальниках марки Frankies Bikinis. Бюстгальтер такого купальника на їхньому сайті коштує 79-90 доларів.

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