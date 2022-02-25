Кличко розповів, як працюватиме метро під час повітряної тривоги

За словами мера Києва Віталія Кличка, підземні станції відкриті для укриття жителів у будь-який час доби. Однак, деякі станції метро під час повітряної тривоги працювати не будуть.

Мер рекомендує зробити запаси води, їжі та речей першої потреби. Також необхідно підготувати теплі речі, пледи для того, щоб брати їх на час перебування в укриттях. Про це повідомляє телеграм-канал Віталія Кличка.

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Громадський транспорт і метро не зупинятимуть свою роботу. Але при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська" і "Лісова" працювати не будуть. Це пов'язано з тим, що вони небезпечні для укриття і перевезення пасажирів. Ховатися можна в підземних станціях метро.

Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

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