У Миколаєві змінили час комендантської години: скільки вона триватиме

Відсьогодні у Миколаєві новий інтервал комендантської години. Розповідаємо, скільки вона тепер триватиме.

Про відповідне розпорядження повідомив міський очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич. Згідно з його словами у Миколаєві змінять час комендантської години.

Це цікаво: Українці створили мапу пошкоджених міст України

Від 5 липня зміниться час комендантської години у Миколаєві

Відсьогодні комендантська година у Миколаєві триватиме з 23:00 до 06:00

Нагадаємо, що під час комендантської години існує низка заборон. Зокрема, не можна перебувати на вулицях або у громадських місцях без спеціальних перепусток або посвідчень. Виняток – ситуації, коли потрібно перебратися з помешкання до укриття.

Стосовно укриття, то ми нагадуємо, що в Україні все ще дуже високий ризик ракетних обстрілів. Тож не ігноруйте, будь ласка, сигналів про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – вирушайте негайно ж до укриття. Це може врятувати вам життя.

Читайте також: В Україні змінять механізм підготовки та перепідготовки водіїв: коли це станеться