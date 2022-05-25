В Україні змінять механізм підготовки та перепідготовки водіїв: коли це станеться

У Головному сервісному центрі МВС повідомили про зміну механізмів підготовки та перепідготовки водіїв. Станеться це з 24 липня.

У сервісному центрі також розповіли, що потрібно буде зробити, щоб отримати посвідчення водія. Мовиться про 5 необхідних кроків. Нижче ми про них розповімо.

Це цікаво: Спростили отримання водійського посвідчення у воєнний час – зміни для українців

5 кроків для отримання прав

1. Пройдіть теоретичну підготовку в автошколі та отримайте свідоцтво. Воно діє 1 рік. Мовиться про варіант без складання внутрішнього іспиту.

2. Складіть теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Він дозволить вам пройти практичне навчання.

3. Виберіть автошколу для проходження практики.

4. Складіть внутрішній практичний іспит. Після успішного складання отримайте свідоцтво в автошколі, яке дійсне упродовж 2 років.

5. Пройдіть успішно практичний іспит у сервісному центрі МВС. Після цього отримайте посвідчення водія.

У МВС додали, що через 2 місяці можна буде отримати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів. Раніше відповідної можливості не було, а сама процедура відбувалася винятково там, де зареєстрований громадянин.

Читайте також: Куди подавати інформацію про мародерів та колаборантів: нові чат-боти від СБУ