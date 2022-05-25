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війна Kalush

Українці створили мапу пошкоджених міст України

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Українці створили мапу пошкоджених міст України - фото 1

Завдяки нейромережі можна переглянути чіткі локації пошкоджень в українських містах. UADamage обробляє супутникові фотографії – перегляньте, як це працює!

Нейромережа здатна оцінити рівень пошкоджень кожної будівлі у кожному районі. За допомогою порівняння знимків до війни й сьогодні, видно рівень пошкоджень в українських містах.

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Переглянути мапу можна за ЦИМ посиланням.

Система розподіляє об'єкти на чотири групи за рівнем пошкодження: без видимих пошкоджень, з незначними пошкодженнями, з великими пошкодженнями, цілковито знищенні.

Систему вдосконалюють, продовжують аналіз інших міст. Мета цієї інтерактивної карти – оцінка шкоди та подальше отримання репарацій від росії.

UADamage вже проаналізували 43 803 будівлі Маріуполя:

Українці створили мапу пошкоджених міст України - фото 506087

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