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У метро Києва люди їздять у банних халатах

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Чому саме присвячений такий перфоманс, невідомо - фото 1
Чому саме присвячений такий перфоманс, невідомо / facebook

Жителі столиці України помітили в метро пасажирів, які були одягнені в банні халати.

У київському метрополітені у вівторок, 18 вересня, помітили двох пасажирів, одягнених у банні халати. Про це написали відразу два користувачі в соцмережі Facebook.

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Спочатку був помічений чоловік у халаті, нестандартний дрес-код якого був використаний на станції Лук'янівська. Пізніше з'явилися фотографії жінки, яка проїхалася в метрополітені в аналогічному вбранні і з рушником на голові. Чому саме присвячений такий перфоманс, невідомо.

У метро Києва люди їздять у банних халатах - фото 276844
У метро Києва люди їздять у банних халатах
У метро Києва люди їздять у банних халатах - фото 276845
У метро Києва люди їздять у банних халатах

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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