Репортера запідозрили у фейковій "боротьбі" з вітром у прямому ефірі: курйозне відео

У США репортера американського каналу Weather Channel Майка Сайдела запідозрили у награному "протистоянні" сильносу вітру під час висвітлення урагану Флоренс ц Вілмінгтоні (Північна Кароліна).

Так, під час репортажу в прямому ефірі журналіст ледве тримався на ногах, хитаючись від поривів вітру. При цьому в момент зйомок двоє чоловіків на задньому плані – за спиною репортера спокійно йшли по дорозі без будь-яких ускладнень.

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Після цього журналіста запідозрили в тому, що відео було постановочним.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL — Tony scar. (@gourdnibler) 14 вересня 2018 р.

Тим часом редакція каналу Weather Channel встала на захист свого журналіста.

"Важливо відзначити, що дві людини на задньому плані йдуть по бетону, а Майк Сайдел намагається зберігати рівновагу на мокрій траві", – відзначили в прес-службі телеканалу.

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