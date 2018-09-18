Найзліший пес у світі підірвав мережу: смішне відео

Собака з Америки на прізвисько Містер Бабз за кілька днів знайшов тисячні армії шанувальників, і це завдяки всього одному відео.

Кумедне відео опублікував господар собаки Джеймс Пенланд, а вже сьогодні воно розлетілося по всім соцмережам. На кадрах Джеймс тримає пса на руках, цілує його і обіймає, однак Містеру Бабзу все це не дуже подобається.

І ще: Цей футболіст травмувався, перечепившись через собаку

"Я люблю тебе, Містер Бабз! А ти мене любиш? Ні? О ні! Я думаю, він любить мене", – каже господар. Після цього собака зауважує, що все це знімають на камеру і дуже дивується.

Після неймовірної популярності цього ролика, господарі вирішили завести для Містера Бабза сторінку в Instagram. Всього за два дні на маленьку злючку підписалося більше 20 тис. інтернет-користувачів! Наразі у песика більш ніж 90 тис. шанувальників.

Читайте також: Здається, цей собака усвідомив сенс життя