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Найзліший пес у світі підірвав мережу: смішне відео

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Тільки подивіться на це "зло" - фото 1
Тільки подивіться на це "зло" / instagram

Собака з Америки на прізвисько Містер Бабз за кілька днів знайшов тисячні армії шанувальників, і це завдяки всього одному відео.

Кумедне відео опублікував господар собаки Джеймс Пенланд, а вже сьогодні воно розлетілося по всім соцмережам. На кадрах Джеймс тримає пса на руках, цілує його і обіймає, однак Містеру Бабзу все це не дуже подобається.

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"Я люблю тебе, Містер Бабз! А ти мене любиш? Ні? О ні! Я думаю, він любить мене", – каже господар. Після цього собака зауважує, що все це знімають на камеру і дуже дивується.

Після неймовірної популярності цього ролика, господарі вирішили завести для Містера Бабза сторінку в Instagram. Всього за два дні на маленьку злючку підписалося більше 20 тис. інтернет-користувачів! Наразі у песика більш ніж 90 тис. шанувальників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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