У метро Києва чудернацька скульптура медузи простояла 1 день

У метро Києва впала скульптура медузи, яку встановили на станції Дніпро в рамках акції Навколишнє середовище. Маніфест 2020 Всесвітнього фонду природи WWF Україна.

Нагадаємо, що морська мешканка розмірами близька до середньої людини, була зроблена з пластикових пакетів.

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Цією інсталяцією жителів Києва хотіли змусити задуматися над питанням забруднення водойм і спадщини, яку ми залишимо наступним поколінням.

Але вже через день величезна статуя медузи впала і ушкодилася. При цьому, в метро так і не вказали точну причину інциденту.

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