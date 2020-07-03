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У метро Києва чудернацька скульптура медузи простояла 1 день

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Скульптура - фото 1
Скульптура / parta

У метро Києва впала скульптура медузи, яку встановили на станції Дніпро в рамках акції Навколишнє середовище. Маніфест 2020 Всесвітнього фонду природи WWF Україна.

Нагадаємо, що морська мешканка розмірами близька до середньої людини, була зроблена з пластикових пакетів.

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Цією інсталяцією жителів Києва хотіли змусити задуматися над питанням забруднення водойм і спадщини, яку ми залишимо наступним поколінням.

Але вже через день величезна статуя медузи впала і ушкодилася. При цьому, в метро так і не вказали точну причину інциденту.

У метро Києва чудернацька скульптура медузи простояла 1 день - фото 413774

У метро Києва чудернацька скульптура медузи простояла 1 день - фото 413775

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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