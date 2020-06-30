Місця для любителів штрафів: що означає нова дорожня розмітка у Києві

На вулицях Києва з'явилася дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору. Нею патрульна поліція вирішила ще раз звернути увагу водіїв на проблему неправильно припаркованих авто.

За 5 місяців 2020 року поліцейські винесли водіям близько 40 тисяч постанов за порушення правил паркування, повідомили в Патрульній поліції.

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"Неправильно припарковані авто не тільки створюють затори й ускладнюють рух для інших водіїв та пішоходів, але й стають причиною аварійних ситуацій. Ми зробили ці неправильні парковки, щоб ще раз, тепер іронічно, нагадати водіям про те, що тротуари, газони та пішохідні переходи – не місця для стоянки", – пояснив ідею нової помаранчевої розмітки перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Розмітка нанесена на місцях, де найчастіше паркуються неправильно, і виключно на тих ділянках дороги, де зупинка або стоянка вже заборонена ПДР. Наразі "Місць для любителів штрафів" у столиці 65, але планується, що їх буде понад 100.

Поліція також нагадала водіям, як припаркуватися без порушень. Усе просто: потрібно дотримуватися ПДР. Для цього слід залишати свій транспортний засіб або у спеціально відведених місцях (багатоповерхові підземні або надземні паркінги, великі стоянки біля торговельних та розважальних центрів, спеціально позначені розміткою місця для паркування) або в тих місцях, де зупинка і стоянка дозволені ПДР.

Відповідальність за це правопорушення передбачена статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

у разі порушення водіями транспортних засобів правил зупинки, стоянки на водія накладається штраф в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 255 гривень.

у разі порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, накладається штраф в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 гривень.

Також транспортний засіб може бути тимчасово затримано шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку.

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