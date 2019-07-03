Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті

  • 71
Чим замінити пластикові пакети - фото 1
Чим замінити пластикові пакети

3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. Мета акції – формування екоповедінки та привернення уваги до проблеми забруднення довкілля. Дізнайтеся, чим замінити пластик, яким ми користуємося щодня. І мова піде не тільки про екоторбинки!

Дослідження показує, що середньостатистичний американець споживає понад 70 000 часток мікропластику на рік. Мікроскопічні шматочки пластику потрапляють в організм з їжею і повітрям. Найбільше від надлишку пластику на планеті страждають травини, які потрапляють у пастки з використаних пляшок, пакетів, трубочок, а потів вже не можуть вибратися з них.

І ще: Українців закликають на день відмовитися від поліетилену

Насправді ж бути екосвідомим, сортувати сміття вельми обтяжливою і складною для виконання навіть в Києві чи Львові. Українське суспільство поступово рухається у напрямку охорони довкілля, але зараз здавати щось на перероблення, окрім батарейок та лампочок, дуже довго та енергозатратно.

Купувати продукти на товари без упаковування майже нереально. А роздільне збирання відходів є не у кожному районі. Та й по факту це можуть бути лише два контейнери: один для змішаних відходів, а один для пластикових пляшок.

Але ви можете внести свою лепту у порятунок планети й іншим способом. Якщо не вдається правильно сортувати та здавати відходи, то можна скоротити їх кількість.

Чим замінити пластикові пакети

Замість поліетиленових пакетів використовуйте тканинну сумку-шоппер. Вона і міцніша, і прослужить довше, і не надто шкодить екології. Проте сенс такої екоторбинки у тому, щоб використовувати її весь час, тому не забувайте вдома, а беріть завжди з собою.

На маленькі прозорі целофанові пакети ця порада теж поширюється. Зробіть собі або придбайте мішечки з тканини для зважування фруктів, овочів, круп тощо. Вам не відмовлять зважити продукти у вашому пакетику, а в супермаркеті ви можете зробити це самостійно.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337872

Не накопичувати нові пакети – добре, але що робити зі старими? У кожного вдома є пакет з пакетами, шухляда з пакетами. Використовуйте цей поліетилен ще пару разів, не викидайте одразу, а продовжте йому життя. Коли пакет вже зовсім зноситься, то можете викидати у ньому сміття, щоб не використовувати спеціальні сміттєві мішки.

Що робити, якщо забули тканинну сумку? У багатьох магазинах продають альтернативи пластиковим пакетам: перероблені, картонні, багаторазові тощо. Один такий пакет може замінити 170 поліетиленових пакетів.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337873

Не пакетами єдиними: як боротися з пластиком кожного дня

Пляшки з-під води теж завдають відчутної шкоди довкіллю. Враховуючи те, що людина повинна у день випивати понад 2 літри води, то не важко порахувати, скільки пластикової тари ми використовуємо. Придбайте багаторазову пляшку. Вона може замінити понад 167 звичайних пляшок, які ми одразу викидаємо. Тим більше це зручно й дешевше набирати воду з автоматів, ніж купувати в магазині.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337882

Кави "з собою" це теж стосується. Ми випиваємо напій, а горня відразу в смітник. Є альтернатива – багаторазовий стакан або термос. Він замінить 500 одноразових горнят.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337884

Коктейльні трубочки мають найкоротший цикл життя. Їх вдруге ніхто не використовує. Такі дрібниці найбільше шкодять екології. Тварини проковтують такі трубочки й задихаються. Замінити можна на багаторазові трубочки: металеві, бамбукові, скляні тощо. Одна така трубочка замінить 540 пластикових.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337889

Бахіли та дощовики теж роблять з пластику. Сучасні технології створили і їхні багаторазові альтернативи.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337887

Контейнери для їжі, одноразові виделки та ложки. Зараз можна в декілька кліків онлайн придбати бамбукові столові прилади та контейнери. Вони екологічніші й служать довше. Ще є металеві варіанти.

Їжа "з собою". В супермаркетах та у доставках їжі страви кладуть у пластикові контейнери. Є декілька варіантів розв'язання цієї проблеми. По-перше, ви можете носити свою тару й просити, щоб вам поклали в неї. По-друге, можете знайти ті точки, де запаковують в екотару. По-третє, це складніше, але можете готувати лише вдома. Заодно ще й зекономите.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337888

Зубні щітки теж пластикові. Придбайте бамбукову, яка замінить 4 звичайні. Ще й екологічно.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337881

Бритви можна замінити на металеві станки, адже пластикові ручки не переробляються. Хоча є й інші варіанти видалення волосся: шугаринг, небезпечне лезо, кремова депіляція, лазерна епіляція тощо.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337880

Памперси та жіночі прокладки містять багато складників, серед яких є і пластик. Вони не переробляються. Тут теж альтернатива: багаторазові памперси, багаторазові прокладки, менструальні чаші.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337883

Як ще піклуватися про екологію

Паперові рушники, звичайно, що не з пластику, проте вони абсолютно не екологічні з огляду на те, що звичайний кухонний рушник може замінити 7 300 паперових рушничків.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337886

Фольга та пергамент для готування їжі мають короткий цикл життя. Тут теж є альтернатива – провощені серветки або спеціальні килимки для духовок. Їх можна використовувати багато разів.

День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті - фото 337885
  • Дотримуйтеся мінімалізму. Намагаюся менше купувати або чітко обмірковувати необхідність товару у вашому житті.
  • Закривайте кран з водою і вимикайте світло, коли не користуюся ними.
  • Обирайте електронні книги, на які не витрачають дерев'яні ресурси.
  • Використовуйте вдруге. Це стосується всього: одягу, банок, контейнерів тощо.
  • Не викидайте, а віддавайте. Майже у всіх містах є пункти прийому речей для бідних. Часто таке практикують у церквах. Віддайте те, що вам вже непотрібно, комусь воно може знадобитися.

До теми: Скільки пластику з'їдає людина: шокуючі дані

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
  • 01 липня, 08:00
  • 50
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 228
Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
  • 30 червня, 08:15
  • 559
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне