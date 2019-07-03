День без поліетилену: поради, чим замінити пластик у повсякденному житті

3 липня – Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. Мета акції – формування екоповедінки та привернення уваги до проблеми забруднення довкілля. Дізнайтеся, чим замінити пластик, яким ми користуємося щодня. І мова піде не тільки про екоторбинки!

Дослідження показує, що середньостатистичний американець споживає понад 70 000 часток мікропластику на рік. Мікроскопічні шматочки пластику потрапляють в організм з їжею і повітрям. Найбільше від надлишку пластику на планеті страждають травини, які потрапляють у пастки з використаних пляшок, пакетів, трубочок, а потів вже не можуть вибратися з них.

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Насправді ж бути екосвідомим, сортувати сміття вельми обтяжливою і складною для виконання навіть в Києві чи Львові. Українське суспільство поступово рухається у напрямку охорони довкілля, але зараз здавати щось на перероблення, окрім батарейок та лампочок, дуже довго та енергозатратно.

Купувати продукти на товари без упаковування майже нереально. А роздільне збирання відходів є не у кожному районі. Та й по факту це можуть бути лише два контейнери: один для змішаних відходів, а один для пластикових пляшок.

Але ви можете внести свою лепту у порятунок планети й іншим способом. Якщо не вдається правильно сортувати та здавати відходи, то можна скоротити їх кількість.

Чим замінити пластикові пакети

Замість поліетиленових пакетів використовуйте тканинну сумку-шоппер. Вона і міцніша, і прослужить довше, і не надто шкодить екології. Проте сенс такої екоторбинки у тому, щоб використовувати її весь час, тому не забувайте вдома, а беріть завжди з собою.

На маленькі прозорі целофанові пакети ця порада теж поширюється. Зробіть собі або придбайте мішечки з тканини для зважування фруктів, овочів, круп тощо. Вам не відмовлять зважити продукти у вашому пакетику, а в супермаркеті ви можете зробити це самостійно.

Не накопичувати нові пакети – добре, але що робити зі старими? У кожного вдома є пакет з пакетами, шухляда з пакетами. Використовуйте цей поліетилен ще пару разів, не викидайте одразу, а продовжте йому життя. Коли пакет вже зовсім зноситься, то можете викидати у ньому сміття, щоб не використовувати спеціальні сміттєві мішки.

Що робити, якщо забули тканинну сумку? У багатьох магазинах продають альтернативи пластиковим пакетам: перероблені, картонні, багаторазові тощо. Один такий пакет може замінити 170 поліетиленових пакетів.

Не пакетами єдиними: як боротися з пластиком кожного дня

Пляшки з-під води теж завдають відчутної шкоди довкіллю. Враховуючи те, що людина повинна у день випивати понад 2 літри води, то не важко порахувати, скільки пластикової тари ми використовуємо. Придбайте багаторазову пляшку. Вона може замінити понад 167 звичайних пляшок, які ми одразу викидаємо. Тим більше це зручно й дешевше набирати воду з автоматів, ніж купувати в магазині.

Кави "з собою" це теж стосується. Ми випиваємо напій, а горня відразу в смітник. Є альтернатива – багаторазовий стакан або термос. Він замінить 500 одноразових горнят.

Коктейльні трубочки мають найкоротший цикл життя. Їх вдруге ніхто не використовує. Такі дрібниці найбільше шкодять екології. Тварини проковтують такі трубочки й задихаються. Замінити можна на багаторазові трубочки: металеві, бамбукові, скляні тощо. Одна така трубочка замінить 540 пластикових.

Бахіли та дощовики теж роблять з пластику. Сучасні технології створили і їхні багаторазові альтернативи.

Контейнери для їжі, одноразові виделки та ложки. Зараз можна в декілька кліків онлайн придбати бамбукові столові прилади та контейнери. Вони екологічніші й служать довше. Ще є металеві варіанти.

Їжа "з собою". В супермаркетах та у доставках їжі страви кладуть у пластикові контейнери. Є декілька варіантів розв'язання цієї проблеми. По-перше, ви можете носити свою тару й просити, щоб вам поклали в неї. По-друге, можете знайти ті точки, де запаковують в екотару. По-третє, це складніше, але можете готувати лише вдома. Заодно ще й зекономите.

Зубні щітки теж пластикові. Придбайте бамбукову, яка замінить 4 звичайні. Ще й екологічно.

Бритви можна замінити на металеві станки, адже пластикові ручки не переробляються. Хоча є й інші варіанти видалення волосся: шугаринг, небезпечне лезо, кремова депіляція, лазерна епіляція тощо.

Памперси та жіночі прокладки містять багато складників, серед яких є і пластик. Вони не переробляються. Тут теж альтернатива: багаторазові памперси, багаторазові прокладки, менструальні чаші.

Як ще піклуватися про екологію

Паперові рушники, звичайно, що не з пластику, проте вони абсолютно не екологічні з огляду на те, що звичайний кухонний рушник може замінити 7 300 паперових рушничків.

Фольга та пергамент для готування їжі мають короткий цикл життя. Тут теж є альтернатива – провощені серветки або спеціальні килимки для духовок. Їх можна використовувати багато разів.

Дотримуйтеся мінімалізму. Намагаюся менше купувати або чітко обмірковувати необхідність товару у вашому житті.

Закривайте кран з водою і вимикайте світло, коли не користуюся ними.

Обирайте електронні книги, на які не витрачають дерев'яні ресурси.

Використовуйте вдруге. Це стосується всього: одягу, банок, контейнерів тощо.

Не викидайте, а віддавайте. Майже у всіх містах є пункти прийому речей для бідних. Часто таке практикують у церквах. Віддайте те, що вам вже непотрібно, комусь воно може знадобитися.

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