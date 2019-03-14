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У метро Берліна введуть "жіночий квиток"

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Жіночий квиток буде діяти 18 березня - фото 1
Жіночий квиток буде діяти 18 березня / Bombardier

У столиці Німеччині Берліні планують запровадити "жіночий квиток". Представницям прекрасної половини людства він обійдеться у 5,5 євро замість звичних семи.

Утім, такий квиток буде діяти лише протягом 18 березня, у День рівності зарплат. Саме тоді введуть "жіночий проїзний квиток". Так у європейській столиці вирішили привернути увагу до різниці заробітних плат чоловіків і жінок.

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Панянкам квиток обійдеться на 21% дешевше, ніж зазвичай: у 2018 році такою була різниця між оплатою праці чоловіків і жінок у Німеччині.

Фрау і трансгендери зможуть заплатити за проїзд у підземці в цей день 5,5 євро замість звичних семи. Однак, якщо такий квиток вирішать придбати чоловіки – це прирівняють до поїздки зайцем.

Чоловіків за покупку 'жіночого квитка' можуть оштрафувати - фото 314327
Чоловіків за покупку "жіночого квитка" можуть оштрафувати

У Німеччині різниця між зарплатами чоловіків і жінок залишається однією з найвищих в Європі. Щоб звернути увагу на цю проблему, в кінці березня в країні проводять День рівності зарплат.

Уперше День рівності зарплат в Європі відзначили 5 березня 2011 року.

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Джерело: bvg
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