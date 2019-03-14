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В університетах США готуватимуть спеціалістів з марихуани

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Лікувальна марихуана. - фото 1
Лікувальна марихуана.

Американці зможуть освоїти фах спеціаліста з канабісу. Дізнайтеся, у яких вишах США відкриють факультети марихуани.

Нова спеціалізація з хімії – вивчення марихуани та інших медичних трав. Студенти зможуть вивчати властивості марихуани та її вплив на організм людини.

До теми: У ще одній країні легалізують марихуану в медичних цілях

Брендон Кенфілд, професор в університеті Північного Мічигану, хотів запровадити цей курс ще 2 роки тому. Він вважає, що студенти, які навчаються на хімічних спеціальностях, повинні вміти вимірювати та витягувати лікарські властивості таких трав і рослин, як конопля.

У виші канабіс не вирощуватимуть, а також досліджуватимуть звіробій, женьшень та інші лікарські трави. Така ж програма буде в університеті Північної Кароліни. Старт навчання – весна 2019 року. Студенти будуть працювати з медичною марихуаною, хмелем та іншими ботанічними додатками.

А от у Колорадському університеті викладатимуть курси з соціальних, правових, політичних й медичних наслідків вживання марихуани. Університети штату Огайо, Гарвард, Університет Денвера й Вандербільта також планують створити курси з правової складової вживання канабісу.

До слова, раніше навчальні заклади не могли викладати подібні курси на законній основі, адже конституційно вживання марихуани було неправомірним. Після легалізації марихуани у семи американських штатах (Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада, Массачусетс, Каліфорнія), вивчати канабіс стало можливо.

І ще: Наукоці встановили, що марихуана змінює генетичний код чоловіків

Джерело: New York Post
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